KRUUSA TALU LOOMAD | Riigiametniku räpane äritsemine ponidega: kõiki loomi päästa ei õnnestunudki

Tahaks seda lookest kuidagi ilustada, aga ei teagi, mismoodi. Ja miks peaksingi? Kogu lugu läks juba väga algusest nii lappama, et pidin ennast näpistama- olen ikka Eestis või elan endiselt Kreekas? Tänaseks on kirjeldatav ametnik õnneks loomadest väga kaugel.

Eelmise aasta juuni lõpus jäi silma artikkel: Võimalik-vaid-eestis-farmiloomade-elu-ja-ohutuse-tagamiseks-tapame-nad-ara. Pahasti muidugi, et vaid ponidest artiklis juttu oli, Omanikul olid ka muud loomad, keda meile ei müüdud-võõrandatud, vaid kästi omaniku kodus lihunikul eriti julmal viisil hukata kuupäevaga, mil viimane poni oma kabja majast viib.

Kaevata pole kuhugi, teha pole midagi - farmiloomad ju ongi tapmiseks!? Seaduse järgi kõik õige! Inimlikust seisukohast oleks võinud pakkuda loomadele elu. Olime nõus ju ka lambad ostma.

Kirjutasin Põllumajandus- ja toiduametile, minuga võeti peagi ühendust ja oldi väga rõõmsad, et meie MTÜ hoolib ja pakub ponidele kodu. Meid olla nähtud ja loomadele on meie koht heaks koduks. Seletati, et vajalik on paberimajandus ja suhtlemine loomade omanikuga, kellelt loomad võõrandatakse, et selgitada välja, kuidas kujuneb edasine suhtlus temaga ja vajalike juriidiliste paberite vormistamine. Tipp-topp suhtlemine! Pole midagi arusaamatut, sõbralik veel pealekauba.

Seejärel, juba paari päeva pärast, võttis minuga telefonitsi ühendust juhtumi kohapealne menetleja, naisterahvas, seaduste väänaja. Ta rääkis, et ponid olla metsikud ja küsis, kas meil on olemas ka inimesed, kes saaksid neid püüda ja treilerisse aidata. Mina ütlesin, et loomulikult leiame! Tema kontrollis meie MTÜ-d äriregistrist , et ta saaks juba võõrandamise dokumentidele panna meie MTÜ Paitame Loomakesi andmed.