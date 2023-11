Julge tüdruk! Printsess Charlotte`i lemmikuks on loom, kes paljudel vere tarduma paneks

Kohtumisel maailmakuulsa loodusuurija ja filmimehe Sir David Attenborough`ga tunnistas Charlotte, et tema lemmikuks on... ämblikud. „Nad on imelised! Ma ei saa aru, miks inimesed neid kardavad! Võibolla seetõttu, et neil on kaheksa jalga ja nad suudavad ettearvamatus suunas liikuda kiiremini kui meie,“ arutles printsess.