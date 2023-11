Ärgu siis nutku nii palju! Sooja südamega kassipoiss pääses napilt eutanaasiast

Kassipoiss kastreeriti koheselt ära ning tema põiest leiti ka paar kristalli. Midagi rohkemat loomal viga polnudki ja niisiis sai ta Pesaleidjasse üle kolitud. Lühikese aja jooksul on välja tulnud, et tegemist on paimaia ja tõeliselt sooja südamega kassiga, kellest võiks saada mõnele inimesele suurepärane kaaslane.

Pesaleidja on andnud Mikile lubaduse, et talle leitakse peagi uus ja hea pesa, mis on ka päriselt turvaline. Noore, terve ja mänguhimulise kassina ei peaks teda kimbutama mure magama panemise ees. Kassike on juba niigi paljust ilma jäänud ja elu ei ole kindlasti üks neist, mille ta peaks kaotama.