Viime nad kokku – vanema inimese üksildust ravib hästi just eakam lemmikloom

Juba möödunud sajandi lõpul hakati rääkima üksildusest kui meie aja suurimast katkust. Paradoksaalsel moel tõukavat süvenev võrgustumine meid ühendamise asemel eraldatusse ja üksildus põhjustab nii tervisehädasid kui kiirendab vananemise protsessi. Pikaealisuse uurijad on selgeks teinud, et saja aastani elada aitavad tervisliku toitumise kõrval elada ka sotsiaalsed kontaktid ning tunne, et oled kellelegi vajalik. „Üksildus on emotsionaalset kogemust väljendav mõiste, see sisaldab endas püsivat subjektiivset tunnet, et midagi on puudu ja et olemasolev ei ole piisav,“ võttis ühes artiklis üksinduse hästi kokku varalahkunud poliitik Kaia Iva.