Järgmine tragöödia: Tallinna loomaaias sündinud jääkarupojad surid taas

„Võib tekkida küsimus, miks loomaaed ei eraldanud karupoegi emast ega proovinud neid pudelitoidul üles kasvatada. Selleks on mitu põhjust. Talitajate poolt üles kasvatatud karupojad ei omanda liigiomast käitumist: suureks kasvades on neil raskem suhelda teiste jääkarudega, samuti suhtuvad nad sõbralikumalt inimestesse, kes on neid kasvatanud. Sellist käitumist on väga raske, mõnel juhul isegi võimatu muuta. Keeruline on luua karupoegadele keskkond, milles nad õigesti kasvaksid. Samuti on raske neile pakkuda emapiimaga sarnast tehislikku piima,“ selgitas Tallinna loomaaia kommunikatsioonispetsialist Agnes Janson.