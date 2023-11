VIDEO | Õed-vennad õpetasid ajukahjustusega kassipoja mängima, kahjuks jäi kiisubeebi elu lühikeseks

Et üks neist on erinev, tajusid ka ülejäänud kassipere liikmed. „Eriti üks õeke hoidis teda ning püüdis temaga mängida samamoodi, nagu puudega kassipoeg ise mängis. „Õed ja vennad said aru, et ta on eriline - et temaga tuleb teisiti mängida ning samuti pikali visata mängimiseks. Temaga olid mängud õrnad,“ meenutasid vabatahtlikud.