Pane oma teadmised proovile! Loomasõpru oodatakse heategevuslikule mälumänguõhtule

Miks moodustavad nahkhiired poegimiskolooniaid? a) Et poegade jaoks paremini sooja hoida; b) Sest koos on julgem

Kes on 2024 aasta lind? a) Vares; b) Pääsuke; c) Kägu

Mis on Loomuse kalaprojekti nimi? a) Kallis Kala; b) Armas Kala; c) Vapper Kala

Mis värvi on koprad Põlva maakonna vapil? a) Must; b) Punane c) Tumesinine