KRUUSA TALU LOOMAD | Päästetud poni ei olnudki paksuke, vaid peitis endas naljakat üllatust

Ezmeralda - nimi nagu Mehhiko seriaalis - on üks eelmises loos kirjeldatud meile saabunud neljast ponist. Mulle öeldi korduvalt- kuule, see poni on paks. Mina panin selle ikka söömise ja talvekarva arvele. Talvekuudel ongi nad nagu karvapallid. Arstilt kinnitust küsides oleks vereproov läinud Eestist välja.