TAHAKS KOJU | Ustav Mileedi on valmis turvanaise ametikohta täitma

Nii võõraste loomade kui ka inimeste peale ta haugub ja on nende suhtes kahtlustav, aga omadega on sõbralik. Mileedi on selgeks saanud, et oma inimeste kaitsmiseks tuleb teiste suhtes veidi umbusklikkust üles näidata, siis saavad asjad selgeks, et kes on kes ja mis on mis.