Lein ja kurvad sündmused tabasid jääkaru Friida suguvõsa aastaid

21-aastane Friida paaritus märtsikuus kolmandat korda oma kaasa Rasputini ehk Raspiga. Ehkki ka kaks eelmist katset järglasi saada olid ebaõnnestunud, ei viidanud miski, et poegimine ka seekord kurva lõpu saab. Veel novembri alguses teatas loomaaed, et tulevase ema tervis on hea – varem oli teda kontrollinud Taanist pärit sigimismeditsiini spetsialist Kathrine Thejll Kirchhoff. Tervisekontroll ei tuvastanud tervisehäireid ja selle tulemuste põhjal otsustati anda Friidale veel kord võimalus poegi saada. Soovituse pakkuda Friidale viimane sigimisvõimalus andis ka Euroopa paljundusprogrammi koordinaator Douglas M. Richardson.

Ometi sündis üks Friida ja Raspi poegadest 18. novembri hommikul surnuna ning ka kaks ülejäänut vandusid järgmistel päevadel elule alla. Mis jääkarupoegade surma põhjustas, peab välja selgitama lahkamine. Selle tulemusi ootab loomaaed lähinädalail. Loomaaia endine direktor Tiit Maran tõdes ETV saates “Ringvaade“, et Friida oli järglaste saamiseks ikkagi liiga vana. Ta lisas samas, et põhjus, miks Friidalt ja Rasputinilt nii väga järeltulijaid loodeti, on seotud loomade geneetilise materjaliga. Nimelt on Friida loodusest toodud jääkaru järglane.