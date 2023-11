Varjupaigast uude koju vaid mõneks päevaks! Stress murdis Jake`i tervise

Jake on loomult äärmiselt sõbralik ja paimaias kiisu, kellest võiks saada kodus imeline seltsiline. Kiisupoiss leidiski hiljuti päris oma kodu, kuid õnn kestis vaid viis päeva - kodus hakkas ta nohisema ning muutus loiuks. Pere otsustas looma varjupaigale tagastada ning kassitoas märkasid ka Pesaleidja töötajad, et Jake käitub tavapärasest teisiti. Jalamaid suunduti loomade kiirabisse, et võimalik tervisemure märkamata ei jääks.