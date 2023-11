Söö neljajalgsete rõõmuks! Annetamistalgud toovad toidukohtades kaasa loomasõbralikud menüüd

Karu Talu pakub Annetamistalgutel, 28. novembril magusasõpradele piparkoogikoera, so jõuluhõnguline kirju koer, ning annetab kogu tulu loomade heaks Loomusele.

„Meil on erakordselt hea meel ja oleme tohutult tänulikud, et nii paljud söögikohad on sel aastal meile appi tulnud,“ rõõmustas programmijuht Anu Tensing. „See annab igale loomasõbrale ja taimetoiduhuvilisele võimaluse proovida midagi uut ja maitsvat tehes samal ajal ka head loomadele.“