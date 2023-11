KRUUSA TALU LOOMAD | Hiiglane Bruno: palun ärge pange mind enam kinni, lubage mul treenida!

Kui Bruno külalistele vastu jookseb, siis tean, et ega autost keegi väga välja tulla julge. Kes julgekski kui koer ei vaevu isegi pingutama, et auto aknast vabalt sisse vaadata?

Esimesel ööl otsustasime Viidasega, et õuele Brunot ööseks lahtiselt ei jäta, paneme lauta, ees on suur ruum, kus saab mõnusalt tududa. Toas oleks tal väga palav hakanud. Hommikuks oli aga Bruno tahtnud ennast ustest läbi murda ja ära hekseldanud suure osa lauda uksest. See tähendas ühte, mida Bruno meile öelda tahtis: „Palun ärge pange mind enam kinni!“ Ei pannud ka ja tõepoolest Bruno on kui ustav valvur, kes ei lähe kaugemale kui tema oma territoorium.