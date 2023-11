Annetamistalgute raames saab aidata keerulise minevikuga seeniorkoeri

Paraku kipub olema nii, et see läbielatu ei ole mitte olnud meeldiv. Kuna 5+ vanuses koertele on kodupakkujaid väga raske leida, venib selliste koerte varjupaigas viibimise aeg tihti väga pikaks.

„Juuresoleval pildil on armas koer Drimm. Tema minevik ei möödunud õnnelikult - ta elas elu, kus puudus armastus ja hool ning talle ei olnud tagatud isegi toitu. Meie hoole alla saabudes oli ta kui kõhetunud luukere. Sellised koerad vajavad palju tegelemist, et taastuks usaldus inimese ja ümbritseva maailma vastu; kui ka ravi ning üles turgutamist. Annetajate abiga sai Drimm jälle elurõõmsaks, usaldavaks sõbrakeseks. Kahjuks on veel palju Drimmi-suguseid koeri, kes ootavad oma võimalust. Kutsume kõiki häid inimesi üles tegema tänane heategu just nende, palju läbi elanud koerte heaks,“ sõnas Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni- ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa.