Üüritehinguni jõuavad kiiremini need majad ja korterid, kuhu lubatakse lemmikloomi

Paljud kinnisvaraomanikud pelgavad loomaga üürnikke, kuna kardetakse kinnisvara seisukorra halvenemist, lisakulusid ja sekeldusi naabritega. Ometi on eestlased suured looduse- ja loomasõbrad ning enamike inimeste jaoks on hästi käituvad lemmikud pigem teretulnud.

„Kui kinnisvara omanik pole loomade vastu, aga pelgab probleeme ja kahjusid, tuleks veenduda, et üürniku lemmikloom käitub hästi. Näiteks saab paluda üürikodust huvitatud inimestel korterit vaatama tulles lemmikloom kaasa võtta. Samuti võib julgelt küsida eelmise üürikorteri omanike kontakte, et küsida neilt tagasisidet,“ soovitas Martin Matsberg.

Iga loomaomanik teab, et oma lemmiku eest hoolitsemine nõuab kohusetunnet. „Kui vastutad looma eest, pead olema kohusetundlik, kannatlik ja võtma vastutuse lisaks endale veel kellegi teise eest,“ on Martin Matsberg veendunud. „Kui näete hästi hoolitsetud koera või kassi, kellel on hea suhe omanikuga, ei saa sellest veel koheselt järeldusi teha, et loom käituv esinduslikult ka siis, kui pererahvast pole silmapiiril või kui loom on stressis, kuid järeldusi omaniku kohusetunde osas saate ometi teha,“ lisas ta.