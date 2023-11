On nad ikka tõesti hädas? Veendu, kas külm võib luiki ja teisi veelinde ohustada

Riigiinfo telefoni 𝟏𝟐𝟒𝟕 kaudu on Keskkonnaametile laekunud esimesed teated inimestelt, kes on mures veekogudel toimetavate lindude, eelkõige luikede pärast. Kardetakse, et lindudel on külm või arvatakse, et linnud on veekogusse lausa kinni külmunud ja vajavad abi. Keskkonnaamet annab nõu, millele tähelepanu pöörata veendumaks, et tõepoolest sekkuda tuleks.