KRUUSA TALU LOOMAD | Ravimatu kopsuhaigus röövis Piitalt võistlushobuse karjääri

Ühel hetkel aga tekkis Piital kopsuemfüseem, mis paraku on hobustel ravimatu ja mida saab vaid õigete pidamistingimustega kontrolli all hoida. Mõned aastad see tema elu suuresti ei mõjutanud, kuid vanuse kasvades probleem koos teiste tervisemuredega siiski süvenes ning suurel koormusel treeningut ta enam ei kannatanud.

Kui Piita omanik mulle kirjutas, olin parasjagu maasikapõllul rohimas. Lugesin põgusalt murekirja läbi ning mullaste kätega vastasin, et võtan nendega ühendust kirja saamise päeval. Kirjutasin tagasi, et olen nende kirja kätte saanud, et nad ei mõtleks, et me ignoreerime. Piita lugu läks hinge. Ei saa ju olla nii, et jääd haigeks ja siis justkui polegi enam kohta, kus veeta ülejäänud aastad.