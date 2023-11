Viis kodu kahe aastaga: kaunitar Missy on senistele omanikele vaid mängukanniks osutunud

„Missy on olnud mängukanniks ühes peres, siis teises peres ning nüüd on Missy jälle kodu vahetamas. See on juba kuues kord talle omale tuttavast keskkonnast lahkuda ning alustada kõike otsast peale. Ja seda mitte üldsegi kassi enda süül,“ tõdes MTÜ vabatahtlik Evelyn Taaler. „See on lihtsalt nii kurb ning näitab selgelt seda, kui katki on meie ühiskond ning kui pinnapealsed inimesed, kui asi puudutab loomi.“

MTÜ Cats Help andmetel on Missy kolimiste kronoloogia alljärgnev.

Aasta on 2021, kui veel lapseohtu nooruke kassike leitakse ühe pere poolt Ida-Virumaalt. Kiisu päästetakse õuest, võetakse koju, mängitakse natuke aega õnnelikku perekonda, kuni järsku otsustatakse, et nad ikkagi ei soovi seda kassi. Kiire-kiire on kassist lahti saamisega ning kiisu abipalve jõuab MTÜ kõrvu. Võimalik, et suguküpseks saanud neiu tõi kuuldavale liiga intensiivseid armuhüüde ning paljudes kohtades pole steriliseerimine veel moes, seega lihtsam on kassist vabaneda, kui tema peale raha raisata.

Leiame kiirelt kiisule hoiukodu, teeme kõik veterinaarsed protseduurid, Missy saab ka steriliseeritud ning hakkab uut kodu otsima. Kuna kiisu on ilus kolmevärviline ning nooruke, siis pärast mõnda aega otsimist, leidub talle tore pere.

Kiisu kolib koju, oleme perega ühenduses, kõik on hästi, kuni pool aastat hiljem tuleb perre koos kassi omaniku tütrega elama väike laps - omaniku lapselaps. Laps hakkab kassi kiusama, loomulikult see kassile ei meeldi ning kassist lahti saamisega hakkab taas kiire. See ei ole sõnakõlks ega asjatu süüdistus, et laps kassi kiusama hakkas. Omanik teatas konkreetselt, et kassist loobumise põhjus on see, et väike laps tahab kassiga mängida ning jookseb talle järele, aga Missy ei taha seda. Kass on last mõned korrad kriimustanud ning kardab teda. Püüame küll nõu anda, et ehk saaks Missy koju jääda, aga otsus oli tehtud. Laps peab saama loomaga mängida ning kui Missy seda ei soovi, siis peab Missy välja kolima.