TAHAKS KOJU | Bella näkku on kirjutatud maailmavalu kõigi kõhklevate kahejalgsete pärast

Bella on vesihalli kasukaga saunasuurune koer, kelle elutee algas siitsamast varjupaigast. 2021. aasta suvel sattusid varjupaika mitukümmend väärkoheldud koera, kelle seast üks tõi ilmale hulga kutsikaid. Sügiseks olid kõik kutsikad leidnud uue kodu, aga Bella jaoks kestis see „uus kodu“ kõigest kaks aastat. Ega varjupaik täpselt ei teagi, mis valesti läks, aga Bella on nagu koer ikka: võõraid võõrastab, omasid usaldab ning ta näkku on kirjutatud maailmavalu kõigi kahejalgsete pärast, kes ei tea, kas nad vajavad koera või siiski mitte. Bella on ise valmis uueks koduks ja ega tal suuri nõudmisi pole.