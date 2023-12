Pealtnägija kuulis surmakisa: võõrad agressiivsed koerad peletasid väikese Kennu hoovist jooksu

„Esiteks ründasid koerad pere väiksemat taksi – too sai kõvasti muljuda ja sööb valuvaigisteid. Luud jäid õnneks terveks ja tänaseks on ta saanud ka liikumise tagasi. Pere teine taks pääses probleemita, ent havanna koera kutsikas jooksis lahtisest väravast välja. Pealtnägija kirjelduse kohaselt said koerad ta paar tänavat hiljem kätte ning tema kuulis surmakisa. Hiljem on teda väidetavalt nähtud jaama juures,“ kirjeldab Kristin Kerem, kelle kaasomandis olev koer Kennu on.

Kutsikaohtu Kennut on tulutult otsitud tema kadumisest peale nii jalgsi, autodega kui teiste koertega. „Läbi sai kammitud mets ja kõik Kiisa tänavad ning lähimad külad kuni Aespani välja – tulemus null. Otsingud on jätkunud kõik päevad ning just naasin lähimaid külasid ja sama metsa läbi sõitmast. Keegi ei ole koera näinud. See annaks alust arvata, et koer on kas kellegi juures või siis ... lume all,“ nendib Kristin.

Kuna ta väga loodab esimese variandi peale, on ta välja pannud leiutasu 500 eurot ja kõikide kulude hüvitamise sellele, kes koera leiab, samuti 100 eurot vihje eest, mis viib koera leidmiseni.

Tegemist on mustvalge ca 25-sentimeetrise turjakõrgusega umbes neli kilo kaaluva pikakarvalise koeraga. „Olen igasuguse abi eest äärmiselt tänulik! Kui keegi teda näeb, siis parem oleks esimesel võimalusel helistada mulle ja seejärel teda mitte taga ajada, vaid meelitada ta enda juurde, soovitatavalt olles koera poole küljega ja talle mitte otsa vaadates,“ soovitab Kristin. „Kuna Kennu on koertelt rünnata saanud, ei tea me, milline on tema tervislik seisukord, kuid võib arvata, et ta kardab endast suuremaid koeri. Ent isegi nägemine on abiks, et teaksime, kuhu piirkonda oma otsingujõud rakendada.“

Kõigil, kes Kennust midagi teavad, palutakse helistada telefonile 5343 4012.

Kuna Kennut ja takse rünnanud koerad on varemgi lahti pääsenud, palutakse lisainfot ka nende kohta: „Kui kellelgi on varem olnud kogemust põlvekõrguste valgete poolpikakarvaliste ja hundikoerale sarnanevate paaris liikuvate koertega, siis oleks huvitav ka sellest kuulda,“ lisab Kristin.