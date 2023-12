Kiipimine muutub kohustuslikuks! Minister Madis Kallas: riigilõiv kasvatab loomaomanike vastutustunnet

Kiibistamise nõude kehtestamise korral on vaja enne eelnõu koostamist läbi mõelda, milliseks tähtajaks koer, kass ja valgetuhkur tuleb kiibistada. „Seda nii kutsika või kassipoja kui ka juba täiskasvanud looma korral, kes ei ole veel kiibistatud. Leidub ka selliseid lemmikloomi, kes on küll kiibistatud, kuid registreerimata. Soovime, et need loomad samuti registreeritaks ja selleks on plaanis kehtestada üleminekuperiood,“ täpsustas minister.

Nõuete rikkumise eest on ette nähtud trahvimäärad. „Siiski, iga juhtumiga tegeleb järelevalveasutus eraldi. Enne trahvi määramist antakse tavapäraselt võimalus rikkumine lõpetada ehk lasta oma lemmikloom kiibistada ja registreerida,“ rääkis ta, märkides, et oluliselt lihtsustub varjupaikade töö: „Kui varjupaigad ja kohalikud omavalitsused teavad looma omanikku, saab näiteks viia hulkuva looma otse omanikule ja vältida varjupaika viimist ning seal viibimisega kaasnevaid suuri kulusid või ka tunduvalt vähendada varjupaigas viibimise aega. Teisalt saame ka teada, kes vastutab halvasti koheldud või avalikku korda rikkunud looma eest.“

Ta lisas, et soov saada ühtne riiklik register on tulnud nii loomakaitseseltsidelt, varjupaikadelt kui ka kohalikelt omavalitsustelt. „Senistel eraalgatuslikel lahendustel on olnud tervikliku pildi saavutamisel kitsaskohti. Ühtne andmebaas tagab selle, et kiibistatud loom ja tema omanik on tuvastatavad igal pool Eestis. Lisaks saavad kohalikud omavalitsused ülevaate, millistes piirkondades üldse lemmikloomi peetakse, et võtta seda arvesse teenuste või ka avalikus ruumis parkide, koerte mänguväljakute või prügikastide planeerimisel.“