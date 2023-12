Lumine hommik juhtkoeraga läbi pimeda silmade: ümbrus on öö jooksul kõvasti muutunud, kuhu me sinuga minna saame?

Üks hunnik uhkem ja kohevam kui teine. Terve pikk jupp kõnniteed on nõnda lumme mattunud ja suurte lumekuhjade alla maetud. Katsun käega lumekuhjasid. Uurin, kui kõrged, tihedad ja laiad need on. Väikesed need igatahes ei ole. „Mis sa arvad, Dalii, kas me saame siit läbi?“ küsin koeralt. Aastaid tagasi nägemise kaotanud Kaili Mikk kirjeldab nägijate jaoks pealtnäha tavalist hommikut Tartus läbi pimeda ja tema juhtkoera kogemuse.