FOTOD | Ülemiste keskuses näeb salapäraseid lendoravaid

Fotonäitus „Aasta loom - lendorav“ sisaldab endas 53 ühtaegu armsat ja harivat fotot, mil näeme harvanähtava naabri igapäevatoiminguid. „Kindlasti minge vaatama, et tutvuda selle loomaga, keda meie looduses on alles paar-kolmsada isendit,“ soovitas näituse üks kuraatoreid, loodusemees Tarmo Mikussaar.

Lendoravale metsas peale sattumine pole tema sõnul kuigi tõenäoline. „Tegemist on esimese kategooria kaitsealuse liigiga, tema elupaiku hoitakse saladuses,“ ütles Mikussaar. See tähendab, et fotosidki saavad teha vaid loodusetundjad, kes teavad, kus mõni konkreetne pesa asub.

„Näitus aitab meil tuua loodust lähemale ka neile inimestele, kes ehk muidu väga sageli metsa või selle valdkonna muuseumitesse ei satu. Kui isegi üks inimene avastab endas tänu sellele armastuse loomade ja looduse vastu, oleme teinud head tööd, „ ütles Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm. „Põnevate teaduslike faktide kõrval selgub sealt, et lendorav on ka lihtsalt üks väga armas punnsilm, kelle püsimajäämine meie metsades on suuresti meie enda kätes.“

Näitus jääb avatuks jaanuari lõpuni. Pildid valisid välja loodusmees Tarmo Mikussaar ja loodusajakirjanik Helen Arusoo, nõu andis Eesti üks olulisemaid lendoravate uurijaid Uudo Timm. Näitusel on väljas Ingmar Muusikuse, Kaul Nurme, Rainar Kurbeli, Meelis Kalevi, Argo Argeli, Tarmo Mikussaare, Tõnu Laasi, Liisa Renneli, Kadri Renneli, Mare Renneli, Toomas Renneli, Imbi Metsa, Jaanus Remmi ja Uudo Timmi fotod.

Pildimaterjali valikul on lähtutud soovist näidata lendorava argielu võimalikult terviklikult. Näituse idee on loomaportreede kõrval eksponeerida ka liigi tegevusjälgede pilte, mis pole võib-olla niivõrd kaunid, kui informatiivsed, et seeläbi tutvustada põhjalikult looma kodupaika ja eluolu. Näitusel on väljas peamiselt 2023. aasta fotod, kuid leidub ka paar vanemat pilti viimasest kümnendist – need aitavad väljapanekul terviklikumat lugu jutustada.

Näituse korraldas MTÜ Aasta loom koostöös partneritega: Flying Squirrel LIFE, Digifoto ja Ülemiste keskus.