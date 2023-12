Süda ei lubanud hukata: amputeeritud peenisega noorukest Morrisoni tuleb elu lõpuni potitatada

Nii opereeriti Morrisonile päraku lähedusse avaus, mille kaudu uriini väljutada. Paraku iseseisvalt ta sellega hakkama ei saa, mis tähendab et päevas mitmel korral tuleb Irmelil teda õues potitada - vajutada kubemele, et põide kogunenud uriin kätte saada. Et tegu on alles kutsikaga, tuleb seda protseduuri läbi viia sageli. „Paar-kolm korda päevas uriini väljutamine on ilmselgelt vähe ja kõigi eelduste kohaselt pole seda keegi enne teinudki. Sõltub ka vee kogusest, mida ta sisse joob, aga need pubekad on ju teadagi millised - üks läheb veekausi juurde ja teised avastavad kohe ka, et neil on hirmus janu,“ räägib 30 koera hooldaja humoorikalt.