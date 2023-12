Metsikute kassipoegade püüdmiseks tuli osa saunalaest maha lammutada, päästja sai näkku küünejäljed

Suurpea külla, ühe suvila saunamajakesse, oli asunud elama emakass koos poegadega. Kuigi kassikesed olid ühes ruumis koos, osutus nende kättesaamine keerulisemaks kui Pesaleidja töötajad oleksid osanud oodata. Kohe kui kiisud aru said, et neid püüda kavatsetakse, läks suureks madinaks. Pojad hakkasid paaniliselt saunas ringi jooksma ja ronisid mööda seinu, meenutades rohkem lendoravaid kui kasse. Assistent Johannal õnnestus suisa paar punast triipu näkku saada.

Üks kiisulaps oli end suurest hirmust nii kõvasti lae ja tala vahele pressinud, et teda ei õnnestunudki esimese poole tunni jooksul kätte saada. Ka päästjad kartsid - pojakesel oli kabuhirm ja rabistama hakates oleks ta võinud end tõsiselt vigastada. Sai juba Päästeametissegi helistatud, kuid suvilaomanik oli jõudnud selle ajaga juba osa laelaudu ära kiskuda ja vabatahtlikud said kassikese kätte.

Varjupaika tagasi jõudes, olid töötajad juba kiisudele puurid valmis pannud ja kõik päästetud vurrulised said endale lõpuks soojad pesad. Loomulikult serveeriti uutele hoolealustele ka konservi ja neile pandi nimed. Sel korral nimetati ühe pesakonna loomakesed ilmastikunähtuste järgi - kiisuemmet kutsutakse Auroraks ning pojad said nimeks Lumi, Rahe, Vikerkaar ja Härmatis. Kuues kiisu sai nimeks Theodore.

NB: Kui näed, et Sinu või naabri hoovi on asunud elama kass või lausa hulk kasse, siis ära jäta neid saatuse hooleks, vaid informeeri sellest kohe! Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus paari kassi asemel on õue peal 15 ja siis on olukorra lahendamine juba hulga keerulisem.