Uuring: koerte kuivtoiduga söötmine suurendab kõrvapõletiku riski

„On asju, mida koeraomanik ei saa mõjutada. Kuid on ka asju, mida me saame mõjutada - nendeks on toitumine ja koera jalutamine,“ ütleb Anna Hielm-Björkman, lemmikloomade kliiniliste uuringute dotsent, kõnealuse uuringu ja Dogrisk rühmituse eestvedaja.“Meie uuringud tõestavad, et õiged valikud võivad kaitsta koera haigestumise eest.“

Hielm-Björkman juhib tähelepanu sellele, et palju räägitakse geneetikast ja teatud tõugude kõrvapõletiku soodumusest. Tegelikkuses ei ole need asjad omavahel nii lihtsalt seotud.

Hiljuti avaldatud uuringu tulemused koguti aastatel 2009-2018. Uuringus keskenduti peamiselt koerte diagnoositud haiguste ja toitumisharjumuste seosele. Eelkõige uuriti kõrvapõletike esinemissagedust. Helsingi Ülikooli uuringu vastu tundsid huvi 10 000 koeraomanikku, kelle seast valiti välja 3000. Uuringugrupp jagunes kaheks. Üle ühe aastased koerad, kellel on olnud kõrvapõletik ja üle kolme aastased koerad, kellel pole kunagi kõrvapõletikku olnud. Toitumisharjumuste poolest võrreldi koeri, kes söövad nii kuivtoitu kui toorest liha ehk toortoitu.

Eelnevalt läbiviidud uuringud on näidanud et koerte kõrvapõletike põhjuseid on erinevaid. Põletikku põhjustavad näiteks allergiad, atoopiline dermatiit, toidu ülitundlikkus, muu kokkupuude allergeenidega, autoimmuun- ja endokriinsed haigused. Koerte vastuvõtlikkus kõrvapõletikele oli selges korrelatsioonis toidus olevate süsivesinike sisaldusega. Uuringutulemused näitasid, et koerte loomuomane ja madala süsivesiku sisaldusega dieet vähendab oluliselt kõrvapõletike riski.