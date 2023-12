KRUUSA TALU LOOMAD | Jänks oleks maise teekonna lõpetanud taksikoera lõugade vahel

Nagu ikka kui miski peab minema nii või naa, lähebki täpselt nii või naa. Helistasin antud numbril. Vastas naine, leppisime kokku, et tuleme järele, oleme juba poolel teel. Kohale jõudes ütles naine, et meil on valida nelja isase küüliku vahel, teised läksid jõuluks koju. Emaseid ta ei müü, kuna need on poegimiseks-aretuseks.