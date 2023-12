Kassid ja koer tõid eakatele pisarad silma! Pesaleidja loomad käisid hooldekodus külas

Pihlakodu töötajad on mõelnud, et hooldekodus võiks ka alaliselt üks kass või koer elada, kuid sellega on üks aga. „Loomal peaks olema peremees, kes tema eest hoolitseb ja jalutamas käib,“ selgitab Merirand, „Ja siiski on ka neid, kes on kas allergilised või ei soovi muudel põhjustel kokkupuudet loomadega.“ Seevastu on Pihlakodu alati valmis aeg-ajalt koeri, kasse või muid loomi külla kutsuma. Pihlakodu vahvaid elanikke on varasemalt külastanud ka jänesed ja tibud.