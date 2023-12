Pühad tulekul! 10 kingiideed neljajalgse sõbra jaoks

Miks mitte vaadata üle ka oma lemmiku muu varustus? Ehk on tal vaja uut kaussi, jalutusrihma või näiteks trakse? Kommertsiaalsete valikute kõrval on meie väikses Eestis ka omajagu väiketootjaid, kelle valikust leiab kindlasti igaüks midagi uut ja huvitavat.

Üllatuskast – tänapäeval on erineva sisuga üllatuspakikesi olemas nii koertele kui kassidele. Alati jääb oht, et paki sisu saajale ei meeldi, kuid põnev üllatus ju siiski!

Kui ükski neist ideedest esimese hooga ei kõnetanud, siis on võimalus osaleda ka erinevates „Secret Santa“ projektides, kus igaüks teeb ühele salaja ning juhuslikult valitud osalejale pakikese ning saab samamoodi ühelt salajaselt jõuluvanalt paki vastu. Kõigil on erinev maitse ja harjumused ning sellise mänguga võib sattuda vägagi huvitavate uute leidude ja tulevaste lemmikute otsa!

Ja kõige tähtsam kõigist – kinkige aega. See on kõige väärtuslikum kingitus nii meie neljajalgsetele kaaslastele kui ka perele ja sõpradele. Aeg on meie kõige kallim vara ja koosveedetud ajast ei ole midagi olulisemat ega paremat. Ka kõige uhkemad pesad, kõige lõbusamad mänguasjad ega grandioossemad hõrgutised ei tähenda midagi, kui saadud emotsioone kellegagi jagada ei ole. Seega, tehke oma neljajalgsetele sõpradele tore pakike, et neil oleks ka jõuluõhtul toredat avastamisrõõmu, aga eelkõige proovige leida aega nendega lihtsalt koos olemiseks.

Allikas: koeratoit.ee