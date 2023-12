Camilla on üks rahulik kassitüdruk, kes on varjupaigas olnud juba varsti poolteist aastat. Ta tuli varjupaika väikese kassipojana ning oli oma pesakonnast kõige tasasem ja vaiksem. Pigem puges nurka ja silmitses sealt kõike toimuvat. Tõenäoliselt sellepärast ta pole veel oma õigele perele silma ka jäänud. Aga tegelikult on ju kaalutlev ning mitte ülepeakaela tormav loomus hea omadus looma jaoks.

Nüüdseks on Camilla ilusasti kasvanud ja harjunud inimestega. Ta küll ei jookse kohe vastu igale inimesele, kuid omade inimeste paitused võtab ta vastu ja lubab ennast sügada. Väike mürgeldis on ta muidugi ka, sest mängida ta väga armastab. Ta on elav ning isepäine kass, kes usub, et õige pere juba ootabki teda.