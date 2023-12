Teadlased: inimtegevus kannustab hunte hirvevasikaid murdma

Viimaks on võimalik seegi, et mingit olulist vahet polegi ehk inimtegevus lihtsalt mõjutab seda, kus kisklus toimub, mitte kiskluse üldist taset.

On ka võimalik, et kasu, mille hirved inimasustuse läheduses saavad, kaalub üles kahju. Hirved on inimasustuse läheduses paremini toidetud ja paremas füüsilises vormis, mis võib tõsta ka vasikate ellujäämisvõimalusi.

Veel on teadmata: kas hoonete lähedusse kogunemisel on hirvedele positiivne, negatiivne või neutraalne mõju. On võimalik, et inimesed suurendavad kisklust vasikatele, sest väiksele alale suurel hulgal kogunenud vasikaid on hundil märksa kergem jahtida.

Uuringus kogutud andmed aga näitavad hoopis, et hirvede suurem arvukus meelitab hunte hoopis ligi. Teadlased rõhutasid siinkohal, et tegu pole sugugi sellega, et hundid oleksid inimhirmu kaotanud. GPS-kaeluste andmed näitavad, et hundid veedavad iga-aastaselt märkimisväärse aja inimasustuste läheduses, kuid neid on siiski väga harva nähtud, sest nad oskavad inimestega kokkupuutumist üsna edukalt vältida, liikudes peamiselt öösiti ning pidades jahti suurema varjuvusega aladel.

Peamine põhjus on selles, et inimestele meeldib hirvi toita, mistõttu koguneb neid inimasustuste lähedusse palju. Teiseks võivad hirved inimasustuste läheduses turvalisust otsida, sest kiskjad enamasti väldivad selliseid piirkondi.

Peamine põhjus seisneb selles, et värsked lageraie piirkonnad pakuvad hirvedele maiustamiseks palju võrseid ning oma vasikate peitmiseks häid peidukohti. Seetõttu koguneb nendesse piirkondadesse rohkem hirvi. Hundid õpivad aga kärmelt ära, et värsked lageraiealad on seetõttu suurepärased jahikohad.

Veel on teadmata, kas metsaraiel on hirvevasikatele positiivne, negatiivne või neutraalne mõju. Üks võimalus on, et lageraie funktsioneerib hirvede jaoks justkui lõksuna, sest kui hirved arvavad, et nad on leidnud kõrgema kvaliteediga ala, siis nende kogunemine lageraie aladele teeb vasikate leidmise huntidele palju lihtsamaks.

Teine võimalus on, et lageraie piirkondadega kaasnev kasu (kvaliteetse toidu ja heade varjumisvõimaluste näol) siiski ületab sellega kaasneva kahju. See tähendab, et hirvevasikad võivad olla paremas füüsilises vormis ja paremini peidetud, mis teeks tasa selle faktoriga kaasnevad riskid, et neid väiksemas piirkonnas rohkem on.

Sellisel juhul oleks ainus põhjus, miks hundid lageraie piirkondades ebaproportsionaalselt rohkem vasikaid murravad, see, et vasikaid on seal lihtsalt ebaproportsionaalselt rohkem, kuid tegelikult oleks vasikate ellujäämisvõimalus seal suurem kui piirkondades, kus lageraiet pole toimunud.

Kolmandaks on võimalus, et lageraie mõjutab ainult seda, kus hundid vasikaid jahivad, kuid ei mõjuta üldist huntide poolt murtud hirvevasikate arvu.

Hundid eelistasid hirvevasikate jahtimisel kasutada lineaarseid struktuure (sh kõiksugu teed, ATV või mootorsaani rajad, elektriliinide kaitsevöönd, jahimeeste poolt kasutatavad rajad, raietöödel kasutatavad rajad jne). Niisuguste lineaarsete struktuuride läheduses murdsid hundid ebaproportsionaalselt palju hirvevasikaid.