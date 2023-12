Päästetud kassid said ehituskooli õpilaste abiga mõnusad pesad

Pühade hooaeg on käes, äkki on sinulgi kavas suurpuhastus? Kui jah, siis ehk jääb sul üleliigseks mõni meie kiisudele vajalik asi? Võibolla oli sul kunagi kiisu, kellest on jäänud transpordipuur, millele pole kasutust? Meile kuluks see väga ära! Oleme viimasel ajal saatnud palju kiisusid hoiukodudesse, ja kõik nad on läinud meie transpordipuuridega. Nüüd oleme päris hädas, kui on vaja mitu kassitoa kassi korraga kliinikusse saata.