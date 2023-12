Kolmest koerast sai 12 ja loomapäästjast ämmaemand: kutsikad tulid ilmale Lätist Eestisse sõitvas autos

„Fotodelt nägin, et ta on tiine ja sõitsingi seepärast välja varem, et ehk saab ta Eestisse jõudes rahulikult poegida. Mingit ultraheli selle kohta, kui kaugele tiinus jõudnud on, talle ju ei tehtud. Nii et kui tahtsin koeri oma autosse ümber tõsta ja küsisin transportijalt kõigepealt, kus on see koer, kes on „beremenna“, siis vastati mulle, et „uže nje beremenna“ (tõlkes: ei ole enam tiine - toim),“ meenutab Irmeli lõbusalt.