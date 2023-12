Teadlased: kassipidamine mitmekordistab ühe psüühikahäire põdemist

Põhjuseks peetakse seost toksoplasma gondii nimelise parasiidiga, mille kandjaks kassid olla võivad. Inimestel, kes elavad koos kassidega, on sellega kokku puutumise oht suurem, kuna parasiidi kandjaks on just kaslased. Osa läbi viidud uuringuist leidis, et skisofreenia arenemist võib soodustada kassidega kokku puutumine just lapsepõlves.,