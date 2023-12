Kelguhooaeg alaku! Millised koerad sobivad veospordiks?

Oma teadmised vedamisel tekkida võivate vigastuste kohta on Martin hankinud muuhulgas doktor Jerry Vanekilt, veterinaarilt, kes on oma elu ja karjääri pühendanud kelgukoertele, täpsemalt nende lülisambale. Muuhulgas on ta veterinaarina osalenud sadadel võistlustel ja ka ekspeditsioonidel, kus on kasutatud kelgukoeri. Koeraomanikel, kes soovivad mingit vedamisega seotud ala harrastada, soovitab Martin tema koostatud materjalidega tutvuda.

Kuigi võib ju tunduda, et mõnusal lumel kelguga last vedada ei ole koera jaoks suur füüsiline pingutus, on tõde Martini sõnul vastupidine.“Kui vedamisliin kinnitatakse kaelarihma külge, langeb kogu raskuse pinge kaelale. Vedamise raskus hakkab koera pooma ja surub kaelalülidele. Piisab ühest valest liigutusest, et tekiks eluaegsed vaevused.“.Kõige sagedasemad on selgroo vigastused kaela ja vaagna piirkonnas ning selgroo 12. -14. lüli juures. Samuti saavad kannatada ka liigesed.

Ta lisab, et õnnetumal juhul võib vigastuse tekkimiseks piisata juba sellest ühest koduhoovis katsetamisest. Oma rolli mängivad siin ka koera enda kogemused vedamisega – kui neid varasemalt pole, võib ka tõu poolest kelgukoer suurest entusiasmist ja elevusest endale viga teha. Seega on oluline, et enne lemmiku kelgu ette rakendamist oleks kodutöö tehtud, hangitud koerale sobivad rakmed ja koera nendega ka harjutatud.

„Mul on seinal kalender, mille foto illustreerib täpselt seda teemat: labradorilaadne koer on pandud vedama suuskadel last, aga koeral ei ole vedamiseks vajalikku varustust – rakmeid, vaid tavaline kaelarihm,“ kirjeldab Martin.Sellel pildil kujutatu on paljuski valesti. Koeraomanikud, kes selliseid vahva emotsiooniga fotosid näevad, aga ei tea seda ja ahvatlus oma koeragagi sama proovida võib olla suur – mis saab seal siis nii keerulist olla!“90 protsenti suurtest koertest suudab tõesti paarsada meetrit kaelarihmast tirides sel viisil vedada, aga kui seda pidevalt teha ja minna metsarajale, on see koerale ohtlik, sest võivad tekkida vigastused, mis jäävad koera vaevama kogu eluks,“ rõhutab Martin.

Kas kõik koerad üldse sobivad kelku või ratast vedama ja kuidas seda õigesti teha? Martini sõnul on need väga tähtsad küsimused, mille peaks endale esitama iga koeraomanik enne, kui oma sõbra kelku vedama paneb. Veosport ei ole lihtsalt vahva hobi, vaid eelkõige väga tehniline ala, mille harrastamiseks on vaja teadmisi ja ettevalmistust.

Hoopis teine lugu on tema sõnul kelgukoertega. „Nad elavad ja hingavad selle nimel – vedada! Kui on soov veospordiga tegeleda, ka lihtsalt hobina, tuleb selleks valida sobiv tõug,“ rõhutab Martin.FCI/EKL tõutunnistusega kelgukoerad on alaska malamuudid, grööni koerad, samojeedi koerad ja siberi huskyd. Maailmas enim kasutatud kelgukoerte nimekirjas on ka alaska husky, millel pole tõuna ühegi kennelliidu tunnustust. Alaska husky on aretatud spetsiaalselt veospordiks.

Martin lisab, et teab küll üht Soome naist, kes on treeninud kelku vedama oma mastifilaadse koera, aga ta on teinud selle koeraga ka väga sihipärast ja tublit tööd ning on pigem erand.“Õnneks on loodus ise pannud asjad paika: koer, kes ei ole loodud vedama, seda reeglina teha ei taha ja teda ei tohi selleks ka sundida. Mittekelgukoeral ei ole selleks tegevuseks vajalikku instinkti, mille üks osa on stabiilne vedamine. Vedamiseks sobimatut tõugu koer hakkab tavaliselt tegema järske liigutusi, sest tal on huvi ka kõike muud teha. Selle tulemuseks võivadki olla vigastused,“ sedastab Martin.

Kindlasti tuleb veospordiga tegelemist planeerides arvestada sellega, et kõik suured koerad ei sobigi vedama. Sageli kiputakse arvama, et näiteks suured molossid on jõulised koerad – ju nad siis sobivad ka vedamiseks. “Suurte koerte puhul tuleb teada, et mida massiivsem, suurem koer, seda suurem on ka liigeste kulumine. Ka ei ole selline tegevus neile omane,“ selgitab Martin. „Ma oleksin väga ettevaatlik eri mastifite, aga ka selliste koertega nagu pürenee mäestikukoer, maremma, kaukaasia lambakoera ja teiste suurte lambakoertega. See on minu isiklik seisukoht, aga neid koeri ma ei paneks kunagi vedama, kuigi see näeks ju väga tore välja. Seda tüüpi koerte keha ei ole mõeldud vedamiseks.“.

Küll aga soovitab Martin alustaval harrastajal piirduda esiotsa ühe kelgukoeraga, sest kui kogemusi pole, on ühe koera veojõud ja kiirendus juba paras väljakutse, mida haldama õppida. Martin ise käib trennis 14 koeraga, kelle tõmbejõud kokku tipphetkel võib olla kuni tonn. Suures rakendis on vaja kuulekaid ja kogenud juhtkoeri, kes rakendit õiges suunas veavad ja rajavälistele ahvatlustele järgi ei anna.

Kui ühe koera puhul on seda üsna lihtne teha, siis mitu koera nõuavad ka mitmekordset tähelepanu. Martini sõnul kipub veospordi harrastajatega üsna tihti sedapidi minema, et esimesele kelgukoerale tuleb lisaks järgmine või järgmised koerad: “Üks koer on küll täiesti piisav, et kelku või ratast vedada, aga siis ta peab kindlasti olema mõnest veokoeraspordile sobilikust tõust. Aga kui eesmärk on pikemad matkad või raskemad maastikud, on vaja rohkem koeri või rohkem aega, et madalas tempos edasi liikuda“.

Sõltumata sellest, millist neist aladest parajasti harrastatakse, käib neist igaühe ette alati soojendus. Nagu inimesed, vajavad ka koerad enne aktiivset ja suurt pingutust soojendust, et vältida vigastusi.“Ei tohi nii olla, et koer autost välja, rakmed selga ja tuld! Kõige lihtsam on teha koeraga paarsada meetrit edasi-tagasi jooksu, et saaks lihased tööle ja soojaks. Sealjuures tuleb jälgida koera füüsilist seisundit: kas koer tunneb ennast hästi, kas ta on reibas, kas koeral on mingeid valuaistinguid, ega ta ei lonka,“ selgitab Martin.

Koolitus on oluline

„Kui inimene plaanib hakata tegelema veospordiga, peaks kohe algusest peale hakkama kutsikaga treenima üldist distsipliini ja kuulekust, sest vedamine ise on veospordi treeningust tegelikult kõige väiksem osa. See üldiselt tuleb nagu iseenesest. Ma võin omast käest öelda, et kõige suurem peavalu on mulgi olnud just koerte distsipliiniga. Ikka juhtub, et rajale satub mõni metsloom ja see on see kriitiline hetk, kus sa pead suutma oma koera või koeri hallata,“ rõhutab Martin. Kõige kindlam meetod algaja veospordihuvilise jaoks on alustada kutsikakoolist.

„Kui inimesel on üks või paar koera, siis ma ei näe mitte mingit põhjust, millega saaks ennast välja vabandada, et pole saanud oma koerale kuulekustrenni teha,“ leiab Martin. Veotreeninguga võib aga alustada mõni aeg hiljem. Nii tagad oma koerale toreda kutsikapõlve, veokoeranduse väljaõppe võib noore koera päevakavasse tuua tasapisi ja sujuvalt. Suurtes kennelites ja karjades õpetatakse ja õpivad koerad aga juba hoopis teistmoodi.

“Kelgukoeri on kindlasti vaja sotsialiseerida ka teiste koertega. Eriti võistlustel on kelgukoerte adrenaliin ja pinged laes ning võib juhtuda igasuguseid asju. Mul on endal olnud võistlustel juhus, kus üks malinois ründas minu juhtkoera, kui me temast möödusime. Õnneks minu koerad ei reageerinud ja liikusid edasi.“.

Martin rõhutab, et hea kelgukoer ei tohi lasta end ühestki segajast eksitada, vastasel juhul võib asi päris koledaks minna. Väga hästi treenitud ja sotsialiseeritud koer võib päästa kogu rakendi.Martini kogemus on selline, et kui rünnatav koer ja tema rakend ignoreerib rünnakut, on suur tõenäosus, et ründaja tõmbab tagasi ja loobub oma tegudest.