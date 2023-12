ILSE BLOGI | Väikese taksi suur jõuluime ja kiitus Loojale

Mitte, et meil igapäevases koduses keskkonnas religioosse taustaga terminoloogia eriti kasutuses oleks, lihtsalt vaatan igal nädalavahetusel ühelt Hispaania telekanalilt sealset lauljatevõistlust La Voz ja üks võimekas konkursant esitas just Halleluuja nimelist lugu. Nagu enamasti ikka, pöördusin tagasiside saamiseks ka taksi poole, küsides temalt lootusrikkalt „halleluuja?“

Tavaliselt jätab Ilse mu muusikateemalised märkused kahetsusväärselt tähelepanuta, ent seekord ta peaaegu tardus ja jäi mulle, pea viltu, otsa vaatama. „Halleluuja?“ proovisin uuesti - ja kordus sama. Ilmselt peaks selle mõiste tema jaoks nüüd kuidagi ka sisustama, sest tavapärane „kiitke Issandat“ jääb natuke liiga abstraktseks. Või mine tea, äkki on takski ära tabanud, et käes on advendiaeg ja kaugel see püha öögi enam on.

Möödunud nädalal leidis ühes pitsarestoranis aga aset murrang. Oli asi siis vaikselt nokitsetud mõnes pitsaservas (rahu, me ei toida teda jumala eest kogu aeg nii ega söö ka ise igapäevaselt jahuseid asju!) või asjaolus, et korduvkasutuses oleva koerakausi asemel toodi vesi kohale tavalises plastmasskarbikeses, aga ta jõi sealt! Tundsin end jahmununa ja hardalt nagu noor ema, kelle lapsuke oma elu esimesed sammud astub.

Välistatud pole seegi, et tegu on suure jõulufänniga. Teist aastat järjest külastas Ilse ka Tallinnas Raekoja platsis avatud jõuluturgu, mis jättis talle kustumatu mulje. Eeskätt need vorstilõhnad muidugi (vorstihindadest ei tea taks õnneks midagi), ent ka teised hästi rõivastatud koerkliendid, kellega infot ja pühadesoove vahetada. Live`is on teiste koerte lõhn igati tervitatav, looja ise teab, mis krüpteeritud sõnumeid restoranide joogikaussidesse jäetakse, et need sellist õudu tekitavad,