Saksamaa loobub järk-järgult loomakasvatusest ja võtab suuna veganlusele

Liha keskkonna- ja tervisemõjusid on üha keerulisem ignoreerida, mistõttu on Saksamaa järgmine riik, mis on teinud suuri investeeringuid üleminekusse taimepõhisele tulevikule. Oktoobris avalikustas Taani tegevuskava oma toidusüsteemi taimsemaks muutmiseks. Vahepeal on Šveitsi valitsus julgustanud oma kodanikke lihatarbimist vähendama.

Uus investeering alternatiivsetesse valkudesse järgib föderaalse toidu- ja põllumajandusministeeriumi (BMEL) 2022. aasta detsembris avaldatud toidu- ja toitumisstrateegiat. Selles märkis BMEL, et strateegia peamine eesmärk on edendada tervislikumaid, ressursse säästvamaid ja rohkem taimseid toitumisvalikuid.

Saksamaa valitsus kavatseb rahastada üleminekut taimepõhisele tulevikule neljas etapis:

Loomakasvatuse järkjärgulise kaotamise ja inimtoiduks mõeldud taimsetele, fermenteeritud ja rakus kasvatatud valkudele ülemineku toetamine (20 miljonit eurot)

Taimsete, fermenteeritud ja rakus kasvatatud valkude tootmise ja töötlemise uuenduslike meetodite edendamine (10 miljonit eurot)

Valkude tootmise edendamine otse inimtoiduks, mitte loomasöödaks (8 miljonit eurot)

Tuleviku valkude uurimise ja sidusrühmadega töötamise keskuse loomine

Uuringud on näidanud, et sakslased söövad vähem liha kui kunagi varem. Vaid 20 protsenti sakslastest tarbib liha iga päev. Veelgi enam, 46 protsenti inimestest piirab teadlikult oma lihatarbimist. Saksamaa on järjekindlalt valitud üheks veganisõbralikumaks riigiks maailmas ja Berliini, kus on sadu veganrestorane , on pikka aega peetud Euroopa veganpealinnaks .

Rahuldamaks kasvavat nõudlust vegan alternatiivide järele, pakuti Saksamaa Alam-Saksi liidumaa farmeritele hiljuti stiimuleid seakasvatusest loobumiseks.

„Ka Eesti on välja töötamas kliimaseadust ja meil on võimalus selle raames võtta eeskuju teistelt Euroopa riikidelt muutes meie toidusüsteem nii keskkonna-, looma- kui ka tervisesõbralikumaks,“ kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. „Loodame näha õigeid ja julgeid samme taimse toitumise edendamise suunas.“ Neljapäeval, 14. detsembril koguneb kliimaseaduse väljatöötamise kestliku toidusüsteemi töörühm, kus on esindatud ka Loomus.