Jänkule kapsast ja porgandit? Nii toimides võid küülikule tahmatult kahju teha!

Oluline on märkida, et küülikutel on tundlik seedesüsteem ja mõned toidud võivad olla neile väga kahjulikud. Vältida tuleb kõrge tärklise-, suhkru- või rasvasisaldusega toite, samuti küülikutele mürgiseid toite, nagu näiteks šokolaad, sibul, küüslauk ja avokaado. Nimekiri ohututest ja mürgistest taimedest ja köögiviljadest on välja toodud ka hiljem. Lisaks on alati hea konsulteerida küülikute hooldamises kogenud veterinaararstiga konkreetsete toitumissoovituste saamiseks, mis põhinevad iga küüliku vanusel, suurusel ja mis tahes kaasnevatel tervislikel seisunditel.

Lisaks heinale võivad küülikud iga päev süüa väikese koguse erinevaid köögivilju ja graanuleid. Uusi köögivilju aga peab küülikutele andma järk-järgult, et ei tekiks seedehäireid. Kvaliteetseid küülikugraanuleid võib samuti anda mõõdukalt. Valige kindlasti graanulid, mis on spetsiaalselt valmistatud küülikute jaoks ja vältige erinevaid müslisegusid kuivatatud puuviljade, pähklite või seemnetega, kuna need võivad sisaldada palju suhkrut ja rasva. Igal tootjal on pakil ka soovituslikud kogused, mida peaks jälgima. Laktoosi sisaldavad tooted tuleks kindlasti välistada.

Hein annab seedimiseks vajalikke kiudaineid, aitab kulutada nende hambaid ja hoiab nende seedetrakti tervena. Hein on suurepärane pikaaheliste kiudainete allikas ja kõrge kiudainesisalduse tõttu on see küülikute seedesüsteemi korralikuks toimimiseks ülioluline. Kõrge kiudainesisaldus hoiab ära karvapallide tekke ning vähendab seedetrakti probleemide (nt. seedetegevuse peatumine, staas) riski. Madal kalorsus aitab ka ära hoida küülikute rasvumist. Samuti on heina söömine oluline hammaste kulutamiseks.

Ära unusta köögivilju ka pesta ning võimalusel eelista kodumaiseid mahetooteid. Tasub aga meeles pidada, et kuigi nimekiri on hea lähtepunkt, siis alati tasub toitumise osas üle konsulteerida ka küülikute ravile spetsialiseeritud arstiga, et saada igale küülikule personaalset nõu vastavalt nende vanusele ja tervislikule seisundile.

Kuna kirja said pandud küülikutele ohutud taimed, siis lisame ka nimekirja mürgistest taimedest ja köögiviljadest, mida ei tohi oma küülikule mitte kunagi anda:

1. Rabarber (lehed ja varred)

2. Tomati lehed ja varred

3. Kartulilehed ja -varred (rohelised osad)

4. Avokaado (kõik osad)

5. Sibul (kõik vormid, sealhulgas sibulapulber)

6. Küüslauk (kõik vormid)

7. Murulauk (kõik vormid)

8. Porrulauk (kõik osad)

9. Maikelluke

10. Sõrmkübar

11. Luuderohi (kõik liigid)

12. Nartsiss

13. Tulp

14. Rhododendron

15. Jugapuu

16. Putk

Vältima peaks ka jääsalati andmist lakutaariumi sisalduse tõttu, mis võib olla suurtes kogustes ohtlik.

NB! Kui on kahtlusi, et küülik on söönud mürgist taime või tal on tekkinud haigusnähud, siis on oluline ta viia viivitamatult veterinaari juurde, kuna varajane sekkumine on mürgistuse korral ülioluline.

Aga kuidas on lood porgandi ja kapsaga?

Porgandit seostatakse sageli küülikutega ja väga levinud on arvamus, et porgand ongi küülikute toit. Arvatavasti on paljudel meeles multikategelasest jänes, kellel on porgand käes ja hüüab „Eeh.. What’s up doc?“. Neid antakse tavaliselt küülikutele, kuna nad on visuaalselt ilusad ja näib, et küülikud söövad neid väga hea meelega. On aga mitmeid põhjuseid, miks porgandit ei tohiks küülikule anda või antav kogus peaks olema väga-väga väike.

Esiteks on porgand väga kõrge suhkrusisaldusega võrreldes teiste köögiviljadega. Liigne porgandi tarbimine põhjustab küülikutel kiirelt kehakaalu tõusu, seedeprobleeme ja isegi hambaprobleeme. Peab meeles pidama, et küülikute seedesüsteem on loodud kiudainerikka ja madala suhkrusisaldusega dieedi jaoks.