Käsitööehted aitavad küülikud rõõmsamalt hüppama

Ehtekunstnik Tõnis Malkov korraldab oma brändi Jewellery for People alt heategevusliku jõuluoksjoni, millest saadud tulu läheb Viljandimaal asuvale hüljatud küülikuid päästvale ja neile uut võimalust pakkuvale MTÜ Rõõmsad Hüpped küülikute varjupaigale. Tõnis ja tema elukaaslane Sameliina Paurson on ka ise usinad varjupaiga toetajad ning neil on endal lemmikuks vahva küülikupoiss Vinni Viisli.

„Mõte oksjon korraldada tekkis varjupaiga tegemistel vabatahtlikuna silma peal hoides,“ kommenteeris ehtekunstnik Tõnis Malkov. „Olles lühikese aja jooksul kolm hüljatud või kehvas seisus küülikut ka ise varjupaika toimetanud, tahtsin kuidagi veel aidata.“

Küülikute varjupaik on loodud käesoleva aasta alguses ning lisaks küülikute aitamisele on eesmärgiks informeerida lemmikloomapidajaid küülikute tegelikest pidamistingimustest ja vajadustest. „Kahjuks on tänaseks ka Eestis küülikute hülgamise probleem aina süvenemas. Varjupaika luues arvasime, et tõenäoliselt jõuab meieni kaks kuni neli hüljatud küülikut aastas ja enamus energiat kulub teavitustöö tegemisele. Tänaseks oleme aga juba poole aastaga enda hoole alla võtnud üheksa küülikut, kes on leitud näiteks metsast ja pargist,“ rääkis küülikute varjupaiga asutaja ja juhatuse liige Kati Sulp.

Oksjonil on kaheksa paari imeilusaid käsitööna valminud hõbedast kõrvarõngaid, mis sobivad ideaalselt jõulukingiks lähedasele. Kordumatuks teeb kingituse see, et ehted on unikaalsed ning valmistatud just selle oksjoni tarbeks. Oksjon toimub Ehted inimestele/Jewellery for People Facebooki lehel, kuhu on iga kõrvarõngapaari juurde võimalik kommenteerina kirjutada oma hinnapakkumine. Oksjon kestab 20. detsembri kella 20.00ni.

Mis saaks veel paremini tekitada jõulumeeleolu kui enneolematu kingitus nii lähedasele inimesele, kui ka väikesele pehmikule, kellele tänu sinu panusele saab võimaldada vajalikku ravi, hoolt ja rõõmsaid hüppeid!