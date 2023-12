TAHAKS KOJU | Tegusa proua Francesca tähelepanelik pilk peegeldab elukogemust

Üsna varsti pärast varjupaika jõudmist selle aasta kevadel tõi ta ilmale pesakonna pojakesi. Francesca on päris kogenud ema, kes on toonud ilmale mitu põlvkonda poegi, kuid tema enda võimalused õnnelikuks kassieluks on siiani olnud piiratud. Tema eest on seni kõik otsused ja valikud teinud omanik, aga tubli proua Francesca oskab ka ise üsna hästi valida, mis on talle parim. Ta väärib nüüdsest ainult parimat – uut mõnusat kodu, kus teda ümbritsevad lahked ja hoolivad inimesed.