KRUUSA TALU LOOMAD | Äbarik Villi pääses napilt surmasüstist, nüüd õhkub temast elujanu

Lehmad ju annavad piima, lõputult, ainult vaja lüpsta. Egas minagi lapsepõlves teadnud, et maal vanavanemate juures voolas piim lüpsikusse just sel põhjusel, et meie Laidi ja Mustu olid poeginud. Vasikaid ma aga suvevaheaegadel küll kordagi ei näinud ja egas minule räägitud ka. „Sellised asjad“ hoiti laste eest saladuses- toit tuli autolavkast ja loomad olid nunnutamiseks! Ehk siis teadsin kindlalt, et need kaks meie lehma vanavanemate juures on tublid piimaandjad ja nii käibki.