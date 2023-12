Vastsündinud kassipojad on Krislini seltsis käinud nii pulmas kui lastelaagris

Kuna vastsündinud, ilma kassi emata kassipojad vajavad ööpäevaringset hoolt, toitmist ja soojendamist, on just neile alati kõige raskem sobivaid hoiukodusid leida. „Ma sain neid enda graafikutega sobima panna ja nii ma sellesse piimapulbri ja lutipudelite maailma vaikselt armusin,“ muigab ta.

Esimesed hoiukodu kassid jõudsid toonase veterinaarmeditsiini tudengini viie aasta eest. „Alustasin hoiukoduna täiskasvanud kassidest, kuid üpris kiiresti leidsin tee kassipoegadele hoiukodu pakkumiseni. Peale esimestele, täitsa pisikestele lutitatavatele kassipoegadele hoiukoduks olemist sain aru, et just see kõige haavatavam kasside grupp, on mulle kōige südamelähedasem,“ meenutab Krislin.

Et pisikesed kassipojad on alguses väga rahulikud ning nende elu käib söö-pissi-maga taktis, siis saab neid kergesti endaga kaasa võtta ja muude kohustustega siduda. „Väikesed põnnid on minuga käinud tööl loomakliinikus, Eesti-sisestel puhkustel, laagrites, sõprade juures ja külalisena isegi ühes pulmas. Kui nende toitmisega on hea rütm kätte saadud, siis tuleb vaid teatud tundide tagant korraks nendega kiiresti tegeleda ja pisikesed keeravad end uuesti pessa tuttu,“ jutustab Krislin ja meenutab üht naljakat vahejuhtumit:

Lutipudelist toitmist vajavate kassipoegade üles kasvatamine pole tema sõnul kindlasti ülesanne lihtsate killast: „Kui minuni jõuab pisike vastsündinud kassipoeg, kes on kassiema kaotanud, on kõige esimene ja olulisem samm kassipoja stabiliseerimine ja üle vaatamine. Pisike kassipoeg tuleb leidmisel kohe saada sooja. Väikesed emast lahutatud kassipojad ei suuda veel ise hoida kehatemperatuuri ja alajahtumine on kiire tekkima. Alles siis, kui kassipoeg on soe ja ergas, võib teda toita. Alajahtununa ei toimi nende seedesüsteem õigesti ja see koormab väikest organismi rohkem, kui teeb kasu,“ selgitab ta.

Esimesel elunädalal tuleb kassipoega toita ööpäevaringselt iga ühe-kahe tunni tagant. Igal toitmise korral peab eraldi kassipoegade piimapulbrist valmistama sooja joogi ning lisaks toitmisele neid ka pissima stimuleerima. "Oluline on nende pesas hoida alati soojakotti, et väikestel oleks stabiilselt soe pesa. Vanuse kasvades saab toitmise vahesid jätta tasapisi üha pikemaks ning kassipojad hakkavad ise kausist toitu proovima umbes 4-5 nädalaselt. „Seega on öösel ärkamine esimesed kolm nädalat väikeste kassipoegade kasvatamisel üheks elu paratamatuks osaks,“ teab Krislin.

Viimati käisid kaks pisikest musta kassipoega temaga kaasas ühel tööüritusel. „Pisikesed nurrumootorid suutsid kolleegi südame nii ära võluda, et said kohe koos broneeritud ja tulevase kodu kindlustatud,“ rõõmustab ta.

Krislin julgustab inimesi proovima pisikestele kassipoegadele hoiukoduks olemist: „See on nii tänuväärne ja palju rõõmu andev ning elusid päästev töö! Olen aastate jooksul õppinud palju erinevate välismaa suurte organisatsioonide ja hoiukodude pealt, harinud end erinevate vebinaridega ja omandanud uusi nippe ja võtteid, et veelgi paremini pisikeste kassipoegade eest hoolitseda.“