VIDEO | Päkapikudisko kutsudele: sülekoerad pidasid suurejoonelist jõulupidu ja panid oskused proovile

Päkapiku mängutund on toimunud juba 15 aastat. Aasta-aastalt lisandus osavõtjaid ja üha enam on tulnud chihuahuadele lisaks juurde ka teistest väikestest tõugudest koeri ja kutsikaid. See on erakordselt lõbus ja armas üritus, kus koerad ja nende pered on üheskoos pidutsemas. Koertele jagatakse alati kingitusi ja ka seekord muutsid peo eriti särtsakaks vahvad ühismängud.