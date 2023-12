Kodust pagenud ja auto alla jooksnud kutsikat päästaks amputeerimisest vaid teine raske lõikus

Nooruke saksa lambakoer Luna kavaldas oma 70-aastase perenaise üle ja tegi kodust minekut. Kaugele ta aiaväravast ei jõudnud, sest möödasõitev auto niitis ootamatult teele tormanud kutsika jalust. Lugu juhtus Saaremaal, Audla külakeses. Koerake toimetati käbedalt Muhumaa loomakliinikusse, aga käpaluu lappimine kohalikes oludes ei tulnud kõne alla. Kliiniku assistent võttis vigastatud Luna peale ja põrutas praamiga mandrile, kus Billy loomakliinikus tehti spetsiaalselt pikem tööpäev, et hädaline ikka operatiivselt ja korralikult üle vaadatud saaks.

Selgus, et käpp on puruks väga ebamugava koha pealt, otse põlvest, ja selle kokku lappimine nõuaks lisaks ortopeedi superoskustele ka väiksemat sorti imet, et kõik õnnestuks. Kuna Billy kliinikus on operatsiooniaegadega väga kitsas käes, reisis Luna Tallinna loomade kiirabi kliinikusse. Variante jäi lauale kaks: kas amputatsioon või väga kallis operatsioon, mis ei pruugi päris kindlalt õnnestuda. Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner otsustas lõikuse kasuks.

„Kas selle summa ka kokku saame, on muidugi omaette küsimus, sest tänavu seda va rahakest lihtsalt ei tule. Seda räägivad ka teiste ühingute tegelased, et väga hädised näikse need jõulud tulevat. Inimestel lihtsalt pole, mida annetada, rääkigu need poliitikud me heast elujärjest nii palju muinaslugusid, kui just heaks arvavad,“ arutles ta.

Kokku oleks vaja saada seega vähemalt 3000 eurot. „Nimetagem seda siis suureks imeks number kaks, kui see õnnestuma peaks,“ lisas Valner.

Kutsikas on tänaseks omanike poolt Loomapäästegrupile loovutatud, sest omanikud said aru, et nende jõud ei käi lihtsalt õpihimulisest ja vallatust koerahakatisest üle. „Õige otsus ja mul pole neile ühtki etteheidet. Koera nad armastasid ja käisid vastavas kooliski, aga teinekord löövad elumerelained üle pea ning olude sunnil juhtus nii, et paaril nädalal kuus pidi memm Lunal silma peal hoidma. See käis üle jõu,“ tõdes Valner.

Luna jõuluime täitumist saab toetada järgnevalt: