Kuu aja eest märkas ta kuulutust, et ameerika punaorav otsib Saaremaal kodu. „Otsisin Facebookis transporti, et ehk keegi liigub Saaremaalt- mandrile. Läks pool tundi mööda, kui üks äge meesterahvas mulle kirjutas, et homme sõidab. Saime räägitud, ja nii ta mulle tuli,“ on ta vaimustuses.