KRUUSA TALU LOOMAD | Korduvalt solgutatud ja halvasti koheldud marakratt Lotte enam kolima ei pea

Kutsikana „päästeti“ Lotte Venemaalt ja müüdi siin 4-5 kuusena ketti, Lotte elu Eestis ketis peeti lausa 150 raha vääriliseks.

MTÜ Aita Mind Koju kirjutas Lotte kohta toona nii: vaktsineeritud, steriliseerimata 5-6 kuune tüdruk. Kutsikas nagu kutsikas ikka: mängib. sööb magab, ja teeb kutsikatempe. Lahkelt on jagamas musisid ja kallisid. Loovutan ta ainult eramajja, kus on koerakindel aed. Tibule meeldib õues ringi rallitada ja driftida, aga kui ta tahab, siis peab ka tuppa saama.

Niisiis: millised võiksid olla tulevased omanikud: Noored, aktiivsed, koerale sobiks hästi agility, õpib kergelt ja on nõtke, teine nooremapoolne koer võiks olla ja no kui veel suurem laps, kellega joosta majapidamises, oleks see lausa unistuste täitumine.

Pärast Venemaalt toomist suundus Lotte Sinirebase suurde varjupaika, kus suvalt, omanike tausta uurimata müüdi ta maha. Selleks, et beebieas ketis istuda. Kujutage nüüd ette, millist hirmu see vaene kutsikas on pidanud tundma!

Iga loom leiab ise oma kodu ja nii leidis Lotte läbi interneti meidki. Viidas ütles „jaa“ ning söitsime talle järele täitsa teise Eesti otsa- Kilingi- Nõmmel asub varjupaik MTÜ Aita Mind Koju, perenaiseks Irmeli Grönberg. Tema juures Lotte vahepeal peavarju leidiski.

Lottega on olnud tegemist. Kui veel Tartus tervise- ja ilumaailma firmas töötasin ja ühel õhtul peale tööd koju jõudsin, ootasid mind porolooni tükid juba esikus. Mida rohkem edasi toas liikusin, seda enam ma sain selgeks, et kuhugi need tükid viivad. Magamistuppa voodi juurde muidugi! Lottel oli minu äraolekul väga igav hakanud ja mõtles, et võiks veidi igavust peletada. Ta oli läbi hekseldanud meie madratsi

Veel on ta ära maitsnud vedelema jäänud asju - kingi, saapaid, plätusid, mõtles, et helistab mu uue telefoniga, aga hakkama ei saanud ja suurest murest näris ära ka telefoni, mis oli lauale vedelema jäetud.