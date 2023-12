ARVAMUS | Loomapoe klaasi taga näete pisikest last, kes on hirmul ja igatseb oma ema

Loomade müük poes ei ole looma heaolu seisukohalt õige. Loomad veedavad oma päevad poes pisikestes umbsetes puurides kunstliku valguse käes. Neid ümbritsevad pidevalt inimesed, kellega kaasnevad võõrad lõhnad ning suur müra. Loomad on oma emadest liiga vara eraldatud ja on seetõttu poodides väga noored. Nii näemegi klaasi taga pisikest last, kes on hirmul ja igatseb oma ema. Kõik see põhjustab noortele loomadele stressi ja depressiooni, mis omakorda mõjutab nende käitumist. Nad muutuvad närviliseks ja agressiivseks ning pidev stress mõjutab tervist negatiivselt.

Küülik vajab liikumisruumi

Lemmikloomade pidamise nõuded sätestavad puuride suurused erinevate loomade kohta. Need aga ei arvesta ühegi looma tegelikku liikumis- ujumis- või lendamisvajadust.

Näiteks võib küülik ühe päeva jooksul looduses toitu otsides läbida mitmeid kilomeetreid . Nõuetes on välja toodud, et ühele keskmise suurusega küülikule sobib 0,5 ruutmeetri suurune ala. Reaalsuses tähendab see, et küülik saab teha ühe hüppe ja kõik. Sellele poole ruutmeetrisele alale peavad aga veel ära mahtuma heinahoidik, tualetinurk, joogikauss ja vähemalt üks maja, mille alla varjuda ja selleks, et ta end seal puuris paremini tunneks, on vajalikud ka erinevad mänguasjad, mis tal aega aitaksid sisustada.

Kui võtta arvesse vabaduses läbitav vahemaa, ei ole puur nende jaoks kuidagi sobiv elupaik. Loomapoodides on loomad tavaliselt sama väikestes puurides. Kõik loomad vajavad ruumi jooksmiseks, hüppamiseks, mängimiseks, lendamiseks, ujumiseks, kuid sellist ruumi ei paku täna ükski loomapoe klaasist puur ega akvaarium.