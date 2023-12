Kas saad aidata? Tobias hingas nii vaevaliselt, et silmad pöördusid pahupidi

Ühel õhtul avastasid varjupaiga töötajad, et kiisupoiss Tobias on silmnähtavalt teistsugune. Vaesel loomal olid silmad vaat et tagurpidi ning ta istus õnnetuna puuri nurgas. Ka hingamine tuli Tobiasel väga vaevaliselt välja. Tegemist oli sedavõrd hirmsa vaatepildiga, et juba 20 minutit hiljem oli kassipoiss Loomade Kiirabi vastuvõtutoas.

Röntgeni põhjal saadi kiiresti aru, et looma kopsud on korras ja vaba vedelikku pole - kõige süngemat sündmuste käiku polnud enam vaja karta. Tobias jäi ööpäevaks kliinikusse jälgimisele.

„Kuna kassikesel oli olematu söögiisu, siis turgutati teda pikemalt kui esialgselt plaanitud ning tehti lisaks ka antibakteriaalset ja põletikuvastast ravi,“ räägib Pesaleidja ravijuht Kelli Samberk. „Verenäidud viitasid mingile põletikulisele protsessile, kuid lõplikuks diagnoosiks jäi arvatav ülemiste hingamisteede viirus.“ Nõrga immuunsuse ja kõrge stressitasemega loomade puhul on see üsna tavaline asi, kuid raske hingamise näol on tegemist juba tõsisema sümptomiga.

Nüüd on Tobias tagasi Pesaleidjas ning tunneb end pisut paremini. Kass sööb juba isuga, ent ravi kestab sellegipoolest edasi. Tumeda murepilvena on varjupaigal pea kohal ka loomakliiniku arve väärtuses 969 eurot, mis on ühe MTÜ jaoks äraütlemata suur summa.

Kui Tobiase lugu läks sulle hinge ja tunned, et tahad kassipoissi aidata, siis saad seda teha järgnevalt:

Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!

Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „TOBIAS“!