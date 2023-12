Kui näugumise peale külmkapi ukse avame, on kass meid treeninud! Loomaarst kutsub kassipojad kooli

Kivirand toonitab, et kasse on tegelikult võimalik treenida niisamuti nagu koerigi, kuigi omanikud seda just sageli vaevaks ei võta. „Kassi treenimisel on omad nipid, kuna kass on üksi elav liik ning ei tunne seetõttu tungi omanikule nii väga meele järele olla kui koer. Treenimine on aga ka näiteks transpordipuuri ja autosõiduga harjutamine, mis on oluline millalgi iga kassi elu jooksul. Kui näugumise peale kassile kohe külmkapiukse avame, on kass juba meid treeninud,“ toob ta näite.