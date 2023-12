Miljoni dollari küsimus: kui tihti tuleks koera pesta, kui ükski hunt pole iial vannis käinud?

Ka inimeste juukseid soovitatakse pesta siis, kui need mustaks muutuvad. Kuidas on lood koera karvastikuga?

Tähtsaim on silmas pidada üleüldist hügieeni: kui karv on määrdunud, rasvane või lõhnab halvasti, on aeg vanniskäiguks. Soojema ilmaga tuleb seda ette tihedamini.

Loomatoidueksperdid Purina firmast leiavad, et koera hügieeniharjumuste suhtes ei peaks siiski nii nõudlik olema kui inimeste osas: liiga sage pesemine võib karvastikku kahjustada. Kord nädalas ei ole veel kahjulik, kuid igapäevane pesu teeb kasvale ja nahale kindlasti liiga.

„Pesu esmane eesmärk on siiski mustuse eemaldamine ja halva lõhna vältimine, kuid peab pidama silmas sedagi, et koer puutub bakterite ja parasiitidega rohkem kokku, kui me ise,“ väidab Zarpa loomakliinik.

Purina peab ideaalseks pesemist sagedusega kord kuus, samas on koeraomanikke, kes leiavad, et nende loomale piisab neljast korrast aastas. Näiteks TikTokker Ninja Skadi, kes oma videos ütleb: „Ükski hunt pole kunagi vannis käinud! Me kaldume koeri liialt humaniseerima.“

Kutsikatega on lood täiskasvanud koertega võrreldes pisut teised - neid ei tohiks vannitada enne, kui nad on saanud kolme kuu vanuseks.